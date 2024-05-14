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Уровень воды в реке Жайык продолжает стремительно расти

Уровень воды в реке Жайык продолжает стремительно расти, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 09:22 Фото: pxhere
Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предоставил сводку по уровню воды в реке Жайык на 14 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как изменился уровень реки за день:

  • село Индербор: вода поднялась на три сантиметра. Уровень воды составляет 1041 см, критический уровень – 845 см;
  • село Махамбет: вода поднялась на 14 см, уровень воды – 980 см, критический уровень – 850 см;
  • Атырау: вода поднялась на 6 см, уровень воды – 551 см, критический уровень – 550 см;
  • село Жанаталап: вода поднялась на 7 см. Уровень воды – 398 см, критический уровень – 500 см;
  • село Еркинкала: вода поднялась на 5 см, уровень воды – 356 см, критический уровень – 450 см.

Ранее сообщалось, что недалеко от места археологических раскопок древнего городища Сарайшык произошло ЧП. На место происшествия прибыл аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев. Были задействованы 11 единиц спецтехники и несколько местных жителей. Вдоль дамбы был засыпан грунт и уложена мешкотара.

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