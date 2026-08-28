Напал на жену с ножом и убил защищавшего ее сына: казахстанцу вынесли приговор

В Житикаре вынесен приговор мужчине, который пытался убить жену и убил бросившегося на ее защиту пасынка, сообщает Zakon.kz.

Его судили за убийство и покушение на убийство.

Как рассказали в Костанайском областном суде 28 августа 2026 года, в апреле подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанес своей супруге удар ножом в область живота, причинив тяжкие телесные повреждения. Но не довел умысел на убийство до конца, потому что на крик женщины выбежал ее несовершеннолетний сын. Он попытался остановить подсудимого. Когда подросток попытался выбить нож из рук мужчины, тот ударил его четыре раза ножом в грудь. Несовершеннолетний скончался на месте.

"После этого К., продолжая действия, направленные на убийство супруги, попытался вновь нанести ей удар ножом, однако был обезоружен вмешавшимся братом потерпевшей", – сообщили в суде.

Подсудимый в суде свою вину полностью признал, просил прощения у потерпевших.

"С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, применяя требования ст. 56 УК о том, что срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать 3/4 максимального срока или размера основного вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК за оконченное преступление, а также по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказаний, суд назначил подсудимому К. наказание в виде 23 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – сообщили в суде.

Гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворен частично.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что до конфликта супруги и пришедший к ним родственник выпивали. После ухода гостя между мужем и женой произошла ссора. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подсудимый психическими заболеваниями не страдает. Государственный обвинитель просила суд назначить Евгению Канылину 22 года лишения свободы, потерпевшая сторона – пожизненное лишение свободы. Погибшему было 15 лет.