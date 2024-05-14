Гражданин Китая закурил сразу после выхода из самолета в Алматы, его наказали

В аэропорту Алматы за курение в неустановленном месте оштрафовали гражданина Китая, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 14 мая в пресс-службе ДП на транспорте, по прилету авиарейса сообщением Тбилиси – Алматы сотрудники линейного отдела полиции выявили пассажира, который курил рядом с воздушным судном, что запрещено законодательством Казахстана.

"В ходе проверки установлен 24-летний гражданин Китайской Народной Республики. Правонарушитель привлечен к ответственности за потребление табачных изделий в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет и оштрафован на 15 МРП (55 380 тенге)", – сказано в сообщении.

С начала 2024 года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения привлечены к ответственности более 32 000 правонарушителей, в том числе, за курение в неустановленных местах – 1021.Жительницу Алматинской области оштрафовали за курение на борту самолета, прилетевшего в Павлодар из Алматы, сообщает Zakon.kz.

В апреле текущего года жительницу Алматинской области, прилетевшую из Алматы в Павлодар, оштрафовали за курение в самолете.