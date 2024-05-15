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Законодательство РК

В предгорье Алматы сносят крупный объект

Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 09:11 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы приступили к демонтажу незаконно возведенного строения в горной местности по ул. Кыз Жибек, 25. Объект площадью порядка 544 кв. м собственник возвел хозяйственным способом без разрешительной документации, сопровождения авторского и технического надзоров, сообщает Zakon.kz.

Управлением градостроительного контроля города по результатам внеплановой проверки в отношении собственника были приняты меры по ст. 316 ч.1, 321, 322 ч.1, 463 ч.1 КоАП РК, также выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

"За неисполнение требований предписания собственник вновь был привлечен к административной ответственности по ст. 462 ч. 3 КоАП РК", – уточнили специалисты.

Также отмечено, что 9 июня 2023 года решением Медеуского районного суда исковое заявление Управления на снос объекта удовлетворено, после чего последовали судебные разбирательства по апелляционной жалобе собственника.

21 сентября 2023 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения.

"Демонтаж начат сегодня, 15 мая 2024 года, в присутствии судебных исполнителей".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Неделей ранее стало известно, что по решению суда под снос попали объекты общественного питания и магазин в Алматы. После внеплановой проверки зданий, расположенных по ул. Туркебаева, д. 88, установлено, что пристройка возведена за отсутствием разрешительных документов.

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