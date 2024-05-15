В Казахстане мошенники обновили схему с мобильными номерами

Аферисты продолжают обманывать казахстанцев. О новом способе рассказали павлодарские полицейские. На этот раз предприимчивые мошенники просят код для "продления срока SIM-карты", сообщает Zakon.kz.

Именно под таким предлогом злоумышленники выманили код доступа в личный кабинет приложения банка 63-летней жительницы Экибастуза.

Женщине поступил звонок с предупреждением, что истекает срок действия SIM-карты. Для продления попросили указать код из сообщения. После звонившие оформили на женщину кредит на сумму порядка трех миллионов тенге.

Мошенники убеждают, что если не последовать их наставлениям, то в противном случае карта заблокируется, номер ликвидируют и человек уже не сможет ничего восстановить.

Если человек сообщает этот код мошеннику, то он дает разрешение для входа в свой кабинет.

"Далее мошенники делают переадресацию звонков и SMS на другой номер или виртуальный дубликат SIM-карты. После этого, когда банки запрашивают код, который подтверждает вход в личный кабинет уже кредитной организации, сообщение переадресовывается на номер злоумышленников. Часто злоумышленники звонят с коротких, скрытых или иностранных номеров. Такая неосведомленность и доверчивость могут нести серьезные риски потери денег и доступов к банковским счетам, соцсетям, мессенджерам". Начальник отдела по борьбе с киберпреступностью криминальной полиции ДП Павлодарской области Ризабек Жанат

В заключении стражи порядка настоятельно просят и повторяют:

"Не передавайте свои данные, SMS-сообщения кому-либо, будьте бдительны".

С начала 2024 года в регионе зарегистрировано 652 мошенничества, из них 436 интернет-мошенничеств.

Чтобы выудить денежные средства, интернет-мошенники не гнушаются никакими методами обмана. Довольно часто, чтобы похитить деньги с банковских карт, злоумышленники действуют через детей. Как мошенники обманывают детей, в материале Zakon.kz.