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Общество

"Продли брак или останешься без карт": мошенники придумали безумную схему в Казахстане

Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 17:44 Фото: Zakon.kz
Мошенники в Казахстане вышли на новый уровень. Теперь аферисты убеждают казахстанцев "продлить срок регистрации брака", чтобы якобы сохранить возможность пользоваться банковскими приложениями, сообщает Zakon.kz.

О фейковых рассылках предупредил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали и настоятельно попросил не доверять подобным сообщениям.

В пояснительном заявлении к казахстанцам за 1 сентября 2026 года сказано:

"В Казахстане в соответствии с брачно-семейным законодательством брак регистрируется один раз и не имеет установленного срока действия. В связи с этим продление брака не требуется. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством".

"Расторжение брака осуществляется только через регистрирующий орган либо в судебном порядке", – добавили в Минюсте.

Также говорится, что при расторжении брака через регистрирующий орган брак прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака, а при расторжении в судебном порядке – со дня вступления в законную силу решения суда.

"Призываем граждан не доверять подобным публикациям, не переходить по содержащимся в них ссылкам и не предоставлять персональные данные третьим лицам. Для получения достоверной и актуальной информации рекомендуем обращаться только к официальным источникам".Пресс-служба Министерства юстиции РК

Ранее мы писали о том, что прокуратура Алматинской области выявила схему незаконного получения средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). В результате за фиктивные медицинские услуги из Фонда социального медицинского страхования было выплачено 65,9 млн тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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