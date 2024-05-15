Акимат в Шымкенте объявил тендер на незаконную деятельность

В Шымкенте замакима района наказали за объявление госзакупок и проведение незаконных работ, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Каратауского района города выявила факт проведение открытого конкурса по закупке работ по бурению водяных скважин без разрешительных документов, а также отсутствия согласования их проведения с уполномоченным органами и проектно-сметной документации.

"Тогда как согласительные и разрешительные процедуры обязательны в соответствии действующим законодательством. Таким образом, аппаратом акима Каратауского района города Шымкента путем проведения государственных закупок допущено незаконное проведение работ по бурению водяных скважин и сращиванию незаконного использования недр – подземных вод на пяти улицах", – сообщили в прокуратуре Шымкента 15 мая.

По акту надзора заместитель акима района привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 360 КоАП РК (Незаконное строительство на водоохранных зонах и полосах водных объектов, а также незаконное изменение естественного русла реки). В доход государства взыскан штраф в размере 73 840 тенге.

15 мая прокуратура Жамбылской области рассказала о том, что чиновник совершил служебный подлог, чтобы выдать незаконно земли физлицам.