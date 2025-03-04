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Общество

В Шымкенте арендные квартиры для молодежи незаконно сдавали в субаренду

Ключи от новых квартир, ключи от новой квартиры, новая квартира, жильцы новых квартир, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 08:08 Фото: Zakon.kz
37 арендных квартир, предназначенных для работающей молодежи Шымкента, незаконно передали в субаренду, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24 kz", специалисты городского Управления жилья фиксировали эти случаи на протяжении пяти лет, ведь столько времени действует программа. При этом, как отметили в управлении, остальные участники добросовестно воспользовались предоставленной возможностью.

Теперь все 37 квартир возвращены в госфонд.

С 2019 года льготное жилье в Шымкенте получили 2 949 человек. В этом году у 904 арендаторов истек срок договора, после чего был проведен анализ их финансового состояния.

А в городе Кентау из-за подтоплений стены многоквартирных домов покрываются трещинами, а дороги проваливаются.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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