В Шымкенте арендные квартиры для молодежи незаконно сдавали в субаренду

37 арендных квартир, предназначенных для работающей молодежи Шымкента, незаконно передали в субаренду, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24 kz", специалисты городского Управления жилья фиксировали эти случаи на протяжении пяти лет, ведь столько времени действует программа. При этом, как отметили в управлении, остальные участники добросовестно воспользовались предоставленной возможностью.

Теперь все 37 квартир возвращены в госфонд.

С 2019 года льготное жилье в Шымкенте получили 2 949 человек. В этом году у 904 арендаторов истек срок договора, после чего был проведен анализ их финансового состояния.

А в городе Кентау из-за подтоплений стены многоквартирных домов покрываются трещинами, а дороги проваливаются.