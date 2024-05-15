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Нашествие саранчи грозит жителям Атырауской области

нашествие саранчи ожидается в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 23:32 Фото: pixabay
Согласно прогнозам экспертов, в 2024 году в Атырауской области будет в три раза больше саранчи, чем в 2023 году. Вылета насекомых ожидают после 20 мая, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, в регионе есть природные очаги двух видов саранчи – азиатской и итальянской. Химикатами обработать планируют больше 86 тысяч гектаров. Уничтожать будут насекомых в Курмангазинском, Исатайском, Кызылкогинском, Индерском районах. В прошлом году, говорят в регионе, прожорливые налетчики заразили 28 тыс. га. А в этом году площадь увеличилась втрое.

На помощь Атырауской области приедут специалисты из Уральска и Алматы. Они будут распылять химикаты и на земле, и с воздуха.

"Общую химическую обработку проводят не сразу, как вылетает саранча. Мы ждем, когда она достигнет второй-третьей возрастной стадии, когда пойдет волна. По нашим ожиданиям это будет в третьей декаде мая. В этом году саранчи в три раза больше, чем в прошлом". Руководитель Атырауской областной территориальной инспекции МСХ РК Абила Казиева

Ранее сообщалось, что в трех регионах Казахстана ожидается нашествие саранчи – в Актюбинской, Костанайской и Туркестанской.

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