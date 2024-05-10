Предупреждение от Минсельхоза: в трех регионах Казахстана ожидается нашествие саранчи

Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров рассказал, в каких регионах страны в 2024 году возможно очередное нашествие саранчи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В связи с большой площадью распространения саранчовых в 2023 году в этом году проведение химобработки планируется на площади 2,5 млн га.

"Наибольшее распространение ожидается в Актюбинской – 784 тыс. га, Костанайской – 775 тыс. га и Туркестанской области – 272 тыс. га. В связи с этим из республиканского бюджета на борьбу со стадными саранчовыми вредителями в этом году выделено 8,1 млрд тенге", – рассказал Айдарбек Сапаров на заседании правительства 10 мая.

По его словам, для борьбы с саранчовыми министерство уже закупило пестициды. Обработка будет проводиться наземными вентиляторами, опрыскивателями, самолетами, дельтапланами, в труднодоступных местах будут использовать дроны.

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Летом 2023 года полчища саранчи заполонили два района Костанайской области – Жангельдинский и Амангельдинский. Через некоторое время на неприятное соседство пожаловались в Актюбинской области.