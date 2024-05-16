В СКО помогают жителям восстанавливать дома после паводка

С 24 апреля, после того как начала отходить вода, в областном центре были сформированы группы из числа сотрудников лицензионных организаций, проводящих техническое обследование, осуществляющих оценку поврежденного имущества, сотрудников полиции, акимата города.

Акиматом города в рамках ЧС были заключены договора на проведение работ по техническому обследованию шестью организациями. Оценку поврежденного имущества проводят семь организаций. Вместе с тем для составления сметных расчетов привлечены шесть компаний.

Фото: акимат СКО

В целях восстановления поврежденного имущества, ремонта домов и помощи в очистке территорий в Петропавловске размещены оперативные штабы с механизированными бригадами. В микрорайоне Подгора активно трудятся мехбригады из районов области. Они помогут восстановить свыше 10 домов. Аналогичные работы ведутся и в поселке Кожевенном. Например, этот дом площадью свыше 100 квадратных метров принадлежит Андрею Андрееву. Комиссия оценила ущерб, нанесенный его жилью, определена сумма возмещения. В доме ведутся ремонтные работы.

Фото: акимат СКО

"Затопило 12 апреля, съехали отсюда, снимаем квартиру, вернулись в дом недели три назад. Начали производить демонтаж. Воды было у нас метра полтора. С проведенной оценкой согласен, спасибо государству за помощь", – сказал житель Кожевенного поселка Андрей Андреев.

Фото: акимат СКО

Дом Елены Валыриной тоже восстановят после паводка. Дом жительницы поселка Кожевенный также уже оценили и определили сумму возмещения.

"Все печально, но процесс прошел, настроение стало лучше, когда узнали, какую помощь нам окажет государство", – рассказала Елена Валырина.

Фото: акимат СКО

В микрорайоне Подгора работают механизированные бригады из города Петропавловска, Тайыншинского района, Уалихановского района, Айыртауского района и района им. Г. Мусрепова. За поселком Кожевенным закреплен Есильский район, Жамбылский район и район Шал акына. Мамлютский район, район М. Жумабаева, Тимирязевский район и Акжарский район закреплены за поселком Заречный.

По состоянию на 16 мая обследовано 1236 домов, из них выдано техзаключений – 587, необходимо провести обследование 920 домов. Список домов, не подлежащих восстановлению, еженедельно обновляется по мере поступления данных на официальном сайте городского акимата в разделе "Разное".