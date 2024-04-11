Компенсации начали выплачивать пострадавшим от паводка жителям Шетского района
60 семей уже получили единовременную материальную помощь от государства в размере 100 МРП, также им возмещен погибший скот. Акимат района начал выплачивать компенсацию за испорченное имущество и средства на ремонт жилья.
Аккредитованная организация провела техобследование домов. Непригодными для жилья признаны шесть. Пятерым семьям в ближайшие дни купят другие дома и одной – построят новый.
По поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева в регионе оказывается всесторонняя поддержка пострадавшим от паводка и оперативно возмещается ущерб.
В Шетском районе побывал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, встретился с жителями подтопленных домов и провел заседание оперативного штаба.
Фото: gov.kz
Одновременно с ликвидацией ЧС в Шетском районе началось восстановление инфраструктуры. Первым делом приступили к ремонту внутренних дорог, где произошли переливы.
С учетом уроков нынешнего паводка глава региона поручил сделать план инженерных работ и приступить к его реализации в летний период. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования перепроверит техническое состояние всех плотин и гидросооружений.
Фото: gov.kz
Не оставили жителей Шетского района и без гуманитарной помощи: продукты питания, одежду, постельные принадлежности и другое отправили в пострадавшие села предприниматели, представители АНК, общественные фонды, волонтеры и неравнодушные жители Карагандинской области.
Ранее Аида Балаева обратилась к казахстанцам по поводу помощи пострадавшим от паводков.