Компенсации начали выплачивать пострадавшим от паводка жителям Шетского района

В Карагандинской области от паводка больше всего пострадали жители четырех сел Шетского района. Им уже начали выплачивать компенсации за утраченное имущество. Об этом 11 апреля 2024 года рассказали в областном акимате, сообщает Zakon.kz.

60 семей уже получили единовременную материальную помощь от государства в размере 100 МРП, также им возмещен погибший скот. Акимат района начал выплачивать компенсацию за испорченное имущество и средства на ремонт жилья.

Аккредитованная организация провела техобследование домов. Непригодными для жилья признаны шесть. Пятерым семьям в ближайшие дни купят другие дома и одной – построят новый.

По поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева в регионе оказывается всесторонняя поддержка пострадавшим от паводка и оперативно возмещается ущерб.

В Шетском районе побывал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, встретился с жителями подтопленных домов и провел заседание оперативного штаба.

Фото: gov.kz

Одновременно с ликвидацией ЧС в Шетском районе началось восстановление инфраструктуры. Первым делом приступили к ремонту внутренних дорог, где произошли переливы.

С учетом уроков нынешнего паводка глава региона поручил сделать план инженерных работ и приступить к его реализации в летний период. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования перепроверит техническое состояние всех плотин и гидросооружений.

Фото: gov.kz

Не оставили жителей Шетского района и без гуманитарной помощи: продукты питания, одежду, постельные принадлежности и другое отправили в пострадавшие села предприниматели, представители АНК, общественные фонды, волонтеры и неравнодушные жители Карагандинской области.

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Ранее Аида Балаева обратилась к казахстанцам по поводу помощи пострадавшим от паводков.