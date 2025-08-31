#АЭС в Казахстане
События

Токаев поздравил премьер-министра Малайзии с Днем независимости

телеграмма , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму Анвару Ибрагиму, в которой искренне поздравил его и народ Малайзии с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-малазийских отношений, основанных на взаимопонимании и общих ценностях.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал премьер-министру успехов в его ответственной деятельности, а народу Малайзии – процветания", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев направил аналогичную телеграмму поздравления президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, где сегодня, 31 августа, также отмечают День независимости.

Андрей Дюсупов
