Токаев поздравил премьер-министра Малайзии с Днем независимости

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму Анвару Ибрагиму, в которой искренне поздравил его и народ Малайзии с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-малазийских отношений, основанных на взаимопонимании и общих ценностях. "Касым-Жомарт Токаев пожелал премьер-министру успехов в его ответственной деятельности, а народу Малайзии – процветания", – говорится в сообщении Акорды. Ранее Касым-Жомарт Токаев направил аналогичную телеграмму поздравления президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, где сегодня, 31 августа, также отмечают День независимости.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: