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Эколог Даулет Асанов: цианид в Маралды не наносит вред окружающей среде

Эколог Даулет Асанов: цианид в Маралды не наносит вред окружающей среде, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 20:48 Фото: пресс-центр ВКО
Принцип получения золота с использованием цианида изобретен не в Казахстане, эта технология применяется во многих странах мира с середины прошлого века. Об этом рассказал эколог Даулет Асанов на встрече, где обсуждали вопросы использования природных ресурсов.

В последнее время в обществе, особенно в социальных сетях, распространяется много слухов о вреде цианидной смеси, применяемой при получении золота. На встрече с журналистами эколог поставил точку в домыслах по этому поводу.

Эколог Даулет Асанов: цианид в Маралды не наносит вред окружающей среде, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 20:48

Фото: пресс-центр ВКО

"Существует особая технология использования цианида. На золотодобывающем заводе в Маралды цианид смешивают с водой, активированным углем и другими веществами в закрытом цехе и только потом через закрытую трубу выливается в руду. Сама руда хранится на закрытой территории, окруженной дамбой шириной в 4 метра, и составляет 250 тыс. тонн. Под рудой имеется специальный экран, защищающий грунтовые воды от загрязнения. Этот экран состоит из листов бетона толщиной 30 см. На него укладывается специальная геомембрана. В проектном решении было указано, что ее толщина должна составлять 0,8 мм, но в целях повышения безопасности людей и окружающей среды на предприятии ее утолщили до 1,5 мм. То есть защитный слой толще в два раза, чем должен был быть. Затем почву раскладывают на верхний слой. Руда лежит на поверхности этой почвы. Залитая в руду кианитовая смесь собирает золото до тех пор, пока оно не пройдет через несколько слоев, а когда оно достигнет дна, оно будет отправлено обратно в цех по закрытой трубе", – говорит Даулет Асанов.
Эколог Даулет Асанов: цианид в Маралды не наносит вред окружающей среде, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 20:48

Фото: пресс-центр ВКО

По словам специалиста, чтобы защитить водные источники и окружающую среду от загрязнения, на заводе реализован замкнутый метод производства. Все производство происходит в цехе, в закрытых специальных устройствах. Поэтому попадание цианида в реку или подземные воды невозможно.

При этом эколог отметил, что на заводе не будет жидких отходов. Если будет необходимость, отработанную смесь с цианидом всегда можно слить в специальную яму, где также строго соблюдается технологическая безопасность.

Организованный Медиацентром Аltainews открытый диалог состоялся между государственными органами, экспертами и журналистами.

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