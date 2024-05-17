Грузия выдала Казахстану подозреваемого: ему грозит до 12 лет

Генеральная прокуратура Казахстана экстрадировала из Грузии подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамиды. Об этом 17 мая 2024 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, в 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финансовую пирамиду Plus Capital и незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество более 600 вкладчиков на общую сумму свыше трех млрд тенге.

"Часть участников этой преступной группы уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также отмечено, что в ноябре 2023 года он задержан на территории Грузии.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.

"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

15 мая 2024 года из Турции экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за разбой, убийство и угон. Подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.