Турция передала Казахстану подозреваемого в убийстве

Сегодня, 15 мая 2024 года, из Турции экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за разбой, убийство и угон. Подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, в марте 2022 года на территории Алматинской области мужчина вместе со своим братом совершил разбойное нападение на водителя грузовика, перевозившего табачную продукцию на сумму свыше 300 млн тенге.

"Убив водителя, преступники избавились от трупа, закопав его в придорожной яме". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

После совершения преступления один из подозреваемых был задержан и в последующем осужден, второму удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

Однако в августе 2023 года фигурант задержан на территории Турции.

"В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

23 февраля 2024 года в Казахстан из Польши экстрадировали руководителя транснациональной организованной группы. В 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере. Объем изъятых незаконных веществ составил более одной тонны, а их общая стоимость на черном рынке превысила бы 1,5 млрд тенге.