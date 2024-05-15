Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Турция передала Казахстану подозреваемого в убийстве

Турция передала Казахстану подозреваемого в убийстве, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 09:18 Фото: pexels
Сегодня, 15 мая 2024 года, из Турции экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за разбой, убийство и угон. Подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, в марте 2022 года на территории Алматинской области мужчина вместе со своим братом совершил разбойное нападение на водителя грузовика, перевозившего табачную продукцию на сумму свыше 300 млн тенге.

"Убив водителя, преступники избавились от трупа, закопав его в придорожной яме".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

После совершения преступления один из подозреваемых был задержан и в последующем осужден, второму удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

Однако в августе 2023 года фигурант задержан на территории Турции.

"В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

23 февраля 2024 года в Казахстан из Польши экстрадировали руководителя транснациональной организованной группы. В 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере. Объем изъятых незаконных веществ составил более одной тонны, а их общая стоимость на черном рынке превысила бы 1,5 млрд тенге.

Читайте также

В Караганде подорожает проезд в автобусах
В Караганде повысили плату за проезд в автобусах
Анастасия Московчук
Генеральная прокуратура РК Казахстан Турция 2024 год Экстрадиция Экстрадиция
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Шквал, заморозки и грозы: в 13 областях объявлено штормовое предупреждение
Шквал, заморозки и грозы: в 13 регионах объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: