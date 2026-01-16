Грузия выдала казахстанку, объявленную в международный розыск
Из распространенного в пятницу релиза следует, что:
"Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства РК в Грузии из данной страны экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности".
По данным надзорного органа, подозреваемая в Астане возглавляла структуру финансовой пирамиды "World Busines Consulting", сетью подразделений которой в 2018-2022 годах в различных регионах Казахстана было незаконно привлечено более 6,5 млрд тенге под предлогом получения гражданами высокой прибыли.
"После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В ноябре 2025 года она была задержана в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор".Пресс-служба ГП РК
В Генпрокуратуре уточнили, что за совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества.
Также отмечается, что ряд соучастников названной криминальной организации уже осуждены к реальному лишению свободы.
9 января 2026 года стало известно, что Турция выдала казахстанку, которая подозревается в мошенничестве под предлогом приобретения ювелирных изделий. По данным Генпрокуратуры, в результате ее преступных действий пострадали 8 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму около 130 млн тенге.