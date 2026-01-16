#Казахстан в сравнении
Грузия выдала казахстанку, объявленную в международный розыск

казахстанка, экстрадиция из Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 15:16 Фото: Telegram/GenPr
Казахстанка, разыскиваемая за руководство финансовой пирамидой, экстрадирована из Грузии. Об этом 16 января 2026 года заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в пятницу релиза следует, что:

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства РК в Грузии из данной страны экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности".

По данным надзорного органа, подозреваемая в Астане возглавляла структуру финансовой пирамиды "World Busines Consulting", сетью подразделений которой в 2018-2022 годах в различных регионах Казахстана было незаконно привлечено более 6,5 млрд тенге под предлогом получения гражданами высокой прибыли.

"После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В ноябре 2025 года она была задержана в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор".Пресс-служба ГП РК

В Генпрокуратуре уточнили, что за совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества.

Также отмечается, что ряд соучастников названной криминальной организации уже осуждены к реальному лишению свободы.

9 января 2026 года стало известно, что Турция выдала казахстанку, которая подозревается в мошенничестве под предлогом приобретения ювелирных изделий. По данным Генпрокуратуры, в результате ее преступных действий пострадали 8 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму около 130 млн тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
