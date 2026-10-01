Пожилой казахстанец разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

В Усть-Каменогорске трагедией закончился инцидент в одной из многоэтажек: 61-летний мужчина погиб после падения с девятого этажа. По данному факту полиция начала расследование, сообщает Zakon.kz.

Информация о произошедшем появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, трагедия случилась в жилом доме в районе площади Ушанова.

Местные жители сообщили, что пенсионер выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже.

В правоохранительных органах подтвердили информацию о гибели горожанина и сообщили о начале официального разбирательства.

"По факту смерти 61-летнего жителя города Усть-Каменогорска возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств происшествия", – прокомментировали 1 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП ВКО.

Ранее сообщалось, что пожилой казахстанец умер после того, как врачи приняли его за пьяного.