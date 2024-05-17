Директор колледжа заработала на "откатах" с премий сотрудникам около 30 млн тенге

Директора "Бейнеуского гуманитарного колледжа" Мангистауской области осудили за присвоение бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что подсудимая с декабря 2022 по август 2023 года издавала приказы о премировании работников колледжа. При этом она сама давала устные указания в отдел кадров о составлении приказов для премирования определенных сотрудников с указанием размеров премии.

"Некоторые работники, получая премии, возвращали часть перечисленных денег подсудимой наличными, а другая часть работников отдавала часть премии подсудимой через бухгалтера. В результате подсудимой Ж. присвоено из бюджетных денежных средств колледжа 29 550 929 тенге", – сообщили в пресс-службе Бейнеуского районного суда.

Суд при назначении наказания в качестве смягчающих ответственность и наказание обстоятельств учел признание подсудимой своей вины, искреннее раскаяние, возмещение ущерба и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Приговором суда подсудимая признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

В связи с наличием на иждивении малолетнего ребенка отбытие наказания отсрочено на 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы писали о том, что в Шымкенте вынесли приговор директору, его заместителю, а также бухгалтеру школы по делу о хищении 48 млн тенге.