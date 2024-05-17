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В Астане продолжают перекрывать дороги

В Астане продолжают перекрывать дороги, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Весной 2024 года в Астане начался повсеместный ремонт дорог. В пресс-службе столичного акимата рассказали о текущей ситуации, сообщает Zakon.kz.

Полностью перекрыты:

  • пр. Кабанбай батыра от ул. Достык до ул. Кунаева: мост над круглой площадью. Альтернативные пути – под мостом, пр. Туран, ул. Қазақ радиосы – 1 июня движение будет обеспечено в нижнем слое.
В Астане продолжают перекрывать дороги, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:05

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В жилых массивах:
  • ул. Титова от ул. Алмалык до ул. Ардагерлер;
  • ул. Шакпак от ул. Бейсекова до ул. Байсеитова;
  • ул. Сулуколь от ул. Енлик Кебек до ул. Ардагерлер;
  • ул. Келешек от пр. Тлендиева до ул.Жанаконыс;
  • пер. Жарсуат от ул. Фахд бен Абдул Азиз до ул. Джалиля.
В Астане продолжают перекрывать дороги, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:05

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане продолжают перекрывать дороги, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:05

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане продолжают перекрывать дороги, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:05

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Частично перекрыты:

  • пр. Тауелсиздик от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова;
  • ул. Сарайшык от ул. Туркестан до пр. Туран;
  • мост "Архар" на участке от пр. Б. Момышулы до транспортной развязки на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык по правой стороне.
В Астане продолжают перекрывать дороги, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:05

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане продолжают перекрывать дороги, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:05

Фото: пресс-служба акимата Астаны

16 мая 2024 года сообщалось, что часть проспекта Тауелсиздик перекрыли в Астане до лета. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

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