В Астане продолжают перекрывать дороги
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Весной 2024 года в Астане начался повсеместный ремонт дорог. В пресс-службе столичного акимата рассказали о текущей ситуации, сообщает Zakon.kz.
Полностью перекрыты:
- пр. Кабанбай батыра от ул. Достык до ул. Кунаева: мост над круглой площадью. Альтернативные пути – под мостом, пр. Туран, ул. Қазақ радиосы – 1 июня движение будет обеспечено в нижнем слое.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
В жилых массивах:
- ул. Титова от ул. Алмалык до ул. Ардагерлер;
- ул. Шакпак от ул. Бейсекова до ул. Байсеитова;
- ул. Сулуколь от ул. Енлик Кебек до ул. Ардагерлер;
- ул. Келешек от пр. Тлендиева до ул.Жанаконыс;
- пер. Жарсуат от ул. Фахд бен Абдул Азиз до ул. Джалиля.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Частично перекрыты:
- пр. Тауелсиздик от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова;
- ул. Сарайшык от ул. Туркестан до пр. Туран;
- мост "Архар" на участке от пр. Б. Момышулы до транспортной развязки на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык по правой стороне.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Фото: пресс-служба акимата Астаны
16 мая 2024 года сообщалось, что часть проспекта Тауелсиздик перекрыли в Астане до лета. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
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