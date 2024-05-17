В Астане продолжают перекрывать дороги

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Частично перекрыты:

пр. Тауелсиздик от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова;

ул. Сарайшык от ул. Туркестан до пр. Туран;

мост "Архар" на участке от пр. Б. Момышулы до транспортной развязки на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык по правой стороне.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

16 мая 2024 года сообщалось, что часть проспекта Тауелсиздик перекрыли в Астане до лета. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.