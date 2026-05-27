Общество

"Лезут в рот и глаза": еще один город Казахстана атаковали мошки

Жители Актау массово жалуются на большое количество мошек и мелких насекомых, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 09:47 Фото: pixabay
Жители Актау массово жалуются на большое количество мошек и мелких насекомых, которые буквально заполонили улицы города. По словам горожан, прогулки на свежем воздухе стали настоящим испытанием, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, люди массово жалуются на большое скопление мошек в Актау.

"Город весь в мошках, ходить вообще невозможно. Они и в рот, и в нос, и в глаза лезут, белые футболки пачкаются. Почему деревья не опрыскивают?!", – возмутилась она.

В пресс-службе Актауского городского акимата сообщили, что в этом году обработка деревьев от мошек и мелких насекомых не предусмотрена.

Экологи и биологи при этом призывают относиться к происходящему спокойно и не спешить с химической обработкой зеленых насаждений.

Исполнительный директор общественного объединения "ECO-SOCIAL" Адильбек Козыбаков отметил, что подобное явление носит сезонный и природный характер.

"Это природное явление, поэтому пугаться его не стоит. Эти насекомые не выносят ветра и бессильны перед ним. Для защиты можно использовать кремы и средства против комаров и мошкары. А вот принимать радикальные меры нежелательно, потому что насекомые являются частью экосистемы и кормовой базой для птиц и более крупных насекомых", – пояснил он.

Эколог также привел пример из прошлого. По его словам, около 15 лет назад в Боровской курортной зоне некоторые озера обработали химикатами ради комфорта туристов.

"Первый год действительно был идеальным – комаров почти не стало. Но уже на следующий год в озерах исчезла рыба. Это произошло потому, что рыба питается личинками комаров. Вмешательство нарушило природный баланс, и позже озера пришлось искусственно зарыблять", – рассказал Адильбек Козыбаков.

Он добавил, что в настоящее время в регионе наблюдается большое количество ласточек, а мелкие насекомые служат для них хорошей кормовой базой.

Учитель биологии NIS Актау, руководитель методического объединения учителей биологии Салтанат Унбаева также объяснила, что увеличение количества мошек и мелких летающих насекомых весной связано с цветением деревьев и кустарников.

"Во время цветения растения выделяют сладкий нектар и запах, которые привлекают насекомых. Кроме того, в мае повышается температура и влажность воздуха – это благоприятные условия для размножения мошек и комаров. Особенно много насекомых бывает вечером рядом с зелеными насаждениями", – отметила специалист.

По ее словам, жители часто называют этих насекомых мошками, хотя на самом деле это могут быть мелкие тли или цветочные насекомые, массово появляющиеся именно в период цветения.

Специалист рекомендует использовать москитные сетки, репелленты и по возможности закрывать окна в вечернее время.

Как отмечают эксперты, сезонное нашествие насекомых обычно продолжается от двух до четырех недель – чаще всего до начала июня. Затем погода становится более жаркой и сухой, усиливается ветер, и количество мошек постепенно снижается.

Ранее сообщалось, что в Алматы в этом году жители столкнулись с нашествием мошек. В городском акимате объяснили, что массовое появление насекомых связано с капризами погоды.

