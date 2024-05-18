Старинный туристический мост обрушился в ВКО

В Восточно-Казахстанкой области в популярной туристической зоне обрушился мост 1938 года постройки. Теперь один из туристических маршрутов недоступен, сообщает Zakon.kz.

По данным Палаты предпринимателей ВКО, в 2024 году деревянный мост через реку Белая Берель в Катон-Карагайском национальном парке не выдержал натиска снежной массы и обвалился. Мост возведен в 1938 году.

По словам представителей турфирм, по нему осуществлялись пешие переходы до базового лагеря Кокколь у подножия горы Белухи и обратно, а груз с лошадьми переправлялся через реку вброд гидами и/или егерями. Теперь же, после обрушения моста, к Белухе пешком не добраться.

Как сообщил генеральный директор Катон-Карагайского государственного национального природного парка Жанболат Тыныбеков, вода спадет только к 15 июля, тогда будет проведено полное обследование.

"Только после этого можно будет говорить о составлении ПСД, выделении средств и ремонте", - подчеркнул он.

Предприниматели просили представителей Катон-Карагайского национального природного парка проверить безопасность всех маршрутов, особенно переправу около озера Язового, которую необходимо укрепить.

Жанболат Тыныбеков заверил, что к 10 июня все дороги будут открыты.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут чаще летать в Китай. С 30 мая 2024 года авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить количество рейсов по маршруту Астана – Урумчи с двух до трех рейсов в неделю.