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Мир

Трагедия в Каппадокии: часть скалы обрушилась на людей

Каппадокия, Турция, скалы, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 02:52 Фото: pexels
На популярном туристическом маршруте обрушилось скальное образование, в результате чего погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

По данным Haberler, инцидент произошел днем 29 октября 2026 года. У входных ворот Музея под открытым небом Гёреме, одного из важных туристических центров региона Каппадокия, обрушилась скала. По предварительной информации, причиной обрушения могли стать обильные осадки.

Под завалами были обнаружены тела трех человек, двое из них являются гражданами Турции, личность третьего погибшего пока не установлена. Еще пять человек были доставлены в больницу.

Генеральная прокуратура начала расследование произошедшего. Издание отмечает, что это не первое обрушение в этой местности.

В Каппадокии в 2024 году из-за ослабления туфовых пород после снегопада в ночное время с большим шумом обрушилось скальное образование. В результате инцидента никто не пострадал и не было материального ущерба. В 2025 году произошло частичное обрушение скалы в этом районе, и прибывшие на место происшествия сотрудники жандармерии приняли меры безопасности в окрестностях.

29 октября 2026 года в Турции прошла церемония открытия 13-го саммита Организации тюркских государств с участием президента Казахстана.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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