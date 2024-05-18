Почти в 80% подтопленных домов в Кызылжарском районе СКО проведено техническое обследование

В результате повышения уровня реки Есиль в Кызылжарском районе было подтоплено 1546 домов в 18 населенных пунктах. В настоящее время вода ушла из всех пострадавших домов, сообщает Zakon.kz.

С 12 апреля начата работа по оказанию единовременной помощи пострадавшим в размере 100 месячных расчетных показателей. На сегодня выплачено 543 млн тенге. Материальную помощь получили 1471 человек.

В районе продолжаются работы по оценке ущерба имущества пострадавших и техническому обследованию домов. Техническим обследованием занимаются специалисты всех имеющихся в регионе трех ТОО с аккредитацией. В их состав входят 10 специалистов. В том числе в связи с большим объемом работы и специфичностью технического обследования, а также отсутствием данных специалистов в регионе дополнительно были привлечены столичные и кокшетауские эксперты.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Техническое обследование проведено в 1130 домах, это села Тепличное, Прибрежное, Бесколь, Ольшанка, Соколовка, Боголюбово, Надежка, Семипалатное, Вагулино, Якорь, Кустовое, Красноярское, Барневка и Долматово. В том числе, почти полностью завершено техобследование в трех селах: Тепличное, Прибрежное, Бесколь.

Осталось еще 416 домов, в основном это дома в селе Большая Малышка. Специфика технического обследования предполагает работу в специальной компьютерной программе, что требует определённого времени. Выдача самих документов производится не сразу, а после тщательной обработки и анализа документов. На сегодня выдано уже 96 технических заключений, на основании которых составляется дефектный акт. И уже на основании него формируется смета на восстановление дома, суммы рассчитываются по рыночным ценам. При этом составление сметы производится исключительно лицензированной организацией, без вмешательства акимата.

Эксперты по оценке имущества работают в селах Большая Малышка и Бесколь. Оценкой имущественного ущерба занимаются 5 человек из двух компаний, имеющих лицензию. На сегодня обследовано свыше 1172 домов или 76%, получено более 140 заключений оценки ущерба имущества. Осталось 374 дома.

Комиссией по оценке и возмещению материального ущерба, причиненного пострадавшему населению вследствие ЧС, проведено 4 заседания с рассмотрением материалов по возмещению стоимости жилых домов непригодных к дальнейшей эксплуатации в соответствии с полученными заключениями экспертных организаций. Удовлетворено приобретение альтернативного жилья 9 пострадавшим собственникам, жилье которых не подлежит восстановлению в селе Боголюбово. Работа в данном направлении продолжается по мере получения результатов оценки. На участки по ликвидации последствий паводка прибыли пять механизированных бригад Аккайынского района. Всего 45 специалистов. Они работают в селах Тепличное и Прибрежное. Ежедневно проводится работа по вывозу мусора на территориях домов с. Тепличное с привлечением большегрузной техники и погрузчика. Фото: пресс-служба акимата СКО Также в целях недопущения распространения опасных болезнетворных и патогенных микроорганизмов и бактерий, инфекционных заболеваний на территории Кызылжарского района проводится дезинфекция подтопленных домов и территорий общего пользования с применением специальных средств и растворов. Охват дезинфекцией подтопленных домов в селе Тепличное составляет 70%. Фото: пресс-служба акимата СКО Ежедневно ведется разъяснительная работа с населением, через общественный штаб, самими сотрудниками акимата, включая акима, а также через чаты в местных соцсетях. Большим подспорьем являются специальные штабы в каждом селе, куда может обратиться любой желающий. На 18 мая проведено 40 встреч с жителями 18 населенных пунктов (около 2800 человек), пострадавших от паводка: акимом района – 18 встреч, членами общественного штаба – 22 встречи. Ведется подворовый обход специалистами акиматов округов при сопровождении оценки, в ходе которых проводятся разъяснительные работы и ведется сбор интересующих вопросов от населения.

В целом до 20 мая вся работа по оценке ущерба имущества пострадавших и техническому обследованию домов в Кызылжарском районе будет завершена. И к 23 мая – будут уже готовы все необходимые документы (техническое заключение и сметы).