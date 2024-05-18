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На укрепление гидротехнических сооружений в Казахстане планируют привлечь японцев

самодельная дамба, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 14:36 Фото: МЧС РК
Япония и Казахстан планируют провести совместную работу по укреплению гидротехнических сооружений, чтобы эффективнее бороться с паводками. Сотрудничество могут начать уже в июне этого года, сообщает Zakon.kz.

Такую возможность обсудили первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз и представитель посольства Японии в Казахстане Каната Томохиро. Встреча состоялась по инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации, сообщили в ведомстве.

В настоящий момент Япония рассматривает два варианта оказания помощи. Первый – путем совместной работы с Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, второй вариант – взаимодействие с Японским агентством международного сотрудничества (JICA). При этом JICA готово оказать техническую поддержку уже в июне этого года.

"Благодарю наших японских партнеров, которые оперативно отреагировали на запрос со стороны Казахстана. Мы готовы предоставить все необходимые для начала работы данные. Сейчас наши эксперты проводят первичные обследования объектов. Современные японские технологии позволят точно определить необходимый объем работы", – сказал первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.

Японская сторона, в свою очередь, запросила список приоритетных сооружений, которые должны быть укреплены в кратчайшие сроки. Данные будут переданы представителям JICA.

Также стало известно, что сторонами на июнь запланирована поездка посла Японии в РК Ямады Джуна в Актобе для осмотра мест, пострадавших от паводков. 

В апреле текущего года сообщалось, что японские сейсмологи приедут в Алматы и изучат последние сильные землетрясения.

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Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Япония Паводки-2024 2024 год
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