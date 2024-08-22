Прокуратура Абайской области защитила инвестора от переплаты 500 млн тенге

Прокуратура Абайской области защитила права АО "Aidarly Project", предотвратив необоснованные траты инвестора в размере 500 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в надзорном органе 22 августа, инвестор строит горно-обогатительный комбинат стоимостью 1,4 трлн тенге. Ему предоставлено два земельных участка с изменением категории земель.

"Однако в действующих Правилах (утверждены приказом министра национальной экономики от 23.12.2014 г. №161) отсутствовал размер оплаты сельхозпотерь для типов бурой почвы одного из предоставленных земельных участков. В итоге предлагалось применить норматив другой почвы, при котором вместо 340 млн тенге инвестор должен был оплатить около 1 млрд тенге", – сообщили в Абайской области.

По инициативе прокуратуры области этот вопрос вынесли на заседание Инвестиционного штаба правительства, на котором уполномоченным органам поручили в кратчайшие сроки внести соответствующие изменения в законодательство.

"В настоящее время инвестор получил указанные земельные участки и приступил к реализации инвестиционного проекта", – резюмировали в прокуратуре.

В марте 2024 года сообщалось о внедрении в Казахстане "Прокурорского фильтра по защите инвесторов". Все проверки, иски со стороны госорганов, запреты осуществляются только под контролем прокуратуры.