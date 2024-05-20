Загадочное исчезновение матери троих детей на западе Казахстана прокомментировали в полиции
Фото: phxere
Жительница Уральска пропала 26 апреля 2024 года. Шум подняли коллеги и подруги матери троих детей. В пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области рассказали Zakon.kz о случившемся.
Как говорится в соцсетях, муж написал заявление о пропаже только после того, когда стражи порядка сами пришли к ним домой.
Также отмечено, что женщину не раз видели с синяками. Но от мужа она не уходила, продолжая обеспечивать семью.
В пресс-службе региональной полиции дали комментарий и пояснили, что уже нашли ее.
"Сотрудниками полиции в настоящее время ее местонахождение установлено. По своей воле она выехала и находится у родственников".Пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области
В дополнении отмечено, что женщина в ближайшее время планирует приезд в Уральск.
Ранее в Таразе женщину жестоко избили и пытались затолкать в машину. В полиции сообщили, что задержали подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч. 1 УК РК (Хулиганство).
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