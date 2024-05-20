Загадочное исчезновение матери троих детей на западе Казахстана прокомментировали в полиции

Жительница Уральска пропала 26 апреля 2024 года. Шум подняли коллеги и подруги матери троих детей. В пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области рассказали Zakon.kz о случившемся.

Как говорится в соцсетях, муж написал заявление о пропаже только после того, когда стражи порядка сами пришли к ним домой.

Также отмечено, что женщину не раз видели с синяками. Но от мужа она не уходила, продолжая обеспечивать семью.

В пресс-службе региональной полиции дали комментарий и пояснили, что уже нашли ее.



"Сотрудниками полиции в настоящее время ее местонахождение установлено. По своей воле она выехала и находится у родственников". Пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области

В дополнении отмечено, что женщина в ближайшее время планирует приезд в Уральск.

Ранее в Таразе женщину жестоко избили и пытались затолкать в машину. В полиции сообщили, что задержали подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч. 1 УК РК (Хулиганство).