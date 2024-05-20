Мост на трассе Алматы – Усть-Каменогорск спасают от большой воды
Фото: ДЧС Жетысуской области
В Жетысуской области ведут работы по укреплению дамбы перед мостом на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, 20 мая 2024 года из-за сильного дождя произошло повышение уровня воды в русле реки Коксу.
"В результате чего возникла угроза подмыва насыпной русло-направляющей дамбы перед мостом автодороги республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск, вблизи села Балпык би. Угрозы населенным пунктам и автодороге нет", – говорится в сообщении.
Для недопущения размыва на месте ведут работы по укреплению русло-направляющей дамбы большими камнями и бетонно-металлическими конструкциями, организован штаб во главе с руководством акимата и ДЧС области, привлечены все заинтересованные службы.
Сегодня, 20 мая, в Атырауской области на трассе Атырау – Индер произошел разлив реки Жайык (Урал). В связи с чем там срочно возводят защитные дамбы.
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