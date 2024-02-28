Казахстан сможет экспортировать лекарства в страны ВТО

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 28 февраля ратифицировали протокол о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что протокол принят 6 декабря 2005 года в Женеве и вступил в силу 23 января 2017 года.

В настоящее время протокол ратифицировали 111 государств из 164, являющихся членами Всемирно торговой организации (ВТО).

"Протокол предусматривает предоставление права странам-участникам Всемирной торговой организации без разрешения правообладателя запатентованных лекарственных средств производить лекарственные средства по принудительным лицензиям для последующего экспорта. Протоколом уточняются условия выдачи принудительных лицензий. В частности, предусматривается, что производство лекарственных средств по принудительной лицензии для последующего экспорта осуществляется в объеме, необходимом для нужд конкретной импортирующей страны. Не допускается реэкспорт, или продажа лекарственных средств в третьих странах", – сказано в заключении профильного комитета мажилиса

В пресс-службе Мажилиса пояснили, что соглашение дополняется новой статьей, которая несет в себе разъясняющие понятия и условия в части производства запатентованных лекарственных средств. А именно, уточняются условия выдачи принудительной лицензии на производство охраняемых патентом лекарственных средств при их экспорте в другую страну.

В частности, отмечается, что согласно ратифицируемому протоколу, любая страна – член ВТО может экспортировать продукцию, произведенную по принудительным лицензиям. Протоколом отдельно указывается, что такое производство лекарственных средств осуществляется в целях общественного здравоохранения, то есть не для коммерческих целей.

Ранее стало известно, что депутаты Мажилиса ратифицировали договор между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях.