Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан сможет экспортировать лекарства в страны ВТО

Казахстан сможет экспортировать лекарства в страны ВТО Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 28 февраля ратифицировали протокол о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что протокол принят 6 декабря 2005 года в Женеве и вступил в силу 23 января 2017 года.

В настоящее время протокол ратифицировали 111 государств из 164, являющихся членами Всемирно торговой организации (ВТО).

"Протокол предусматривает предоставление права странам-участникам Всемирной торговой организации без разрешения правообладателя запатентованных лекарственных средств производить лекарственные средства по принудительным лицензиям для последующего экспорта. Протоколом уточняются условия выдачи принудительных лицензий. В частности, предусматривается, что производство лекарственных средств по принудительной лицензии для последующего экспорта осуществляется в объеме, необходимом для нужд конкретной импортирующей страны. Не допускается реэкспорт, или продажа лекарственных средств в третьих странах", – сказано в заключении профильного комитета мажилиса

В пресс-службе Мажилиса пояснили, что соглашение дополняется новой статьей, которая несет в себе разъясняющие понятия и условия в части производства запатентованных лекарственных средств. А именно, уточняются условия выдачи принудительной лицензии на производство охраняемых патентом лекарственных средств при их экспорте в другую страну. 

В частности, отмечается, что согласно ратифицируемому протоколу, любая страна – член ВТО может экспортировать продукцию, произведенную по принудительным лицензиям. Протоколом отдельно указывается, что такое производство лекарственных средств осуществляется в целях общественного здравоохранения, то есть не для коммерческих целей.

Ранее стало известно, что депутаты Мажилиса ратифицировали договор между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях.

Читайте также

Бывшему министру юстиции Бекетаеву вновь на месяц продлили арест
Бывшему министру юстиции Бекетаеву вновь на месяц продлили арест
Казахстан и Узбекистан намерены вывести взаимодействие на новый уровень
Казахстан и Узбекистан намерены вывести взаимодействие на новый уровень
В Казахстане изменились правила выдачи документов
В Казахстане изменились правила выдачи документов
Мадина Мамырханова
ВТО Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
водители ассенизаторов грозят бунтом в Алматы
Водители ассенизаторов грозят бунтом в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: