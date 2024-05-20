В Шымкенте открылась Аллея матерей

Мама – это великое слово. Ты всегда будешь помнить мамин голос, глаза и, конечно, мамины руки. Мама научила тебя всему: говорить, ходить. Мама всегда рядом с тобой. Недаром говорят, что мать одной рукой качает колыбель, а другой – целый мир.

В Шымкенте открылся сквер под названием Аллея матерей. Он расположился по улице Желтоксан, между улицами Бейбитшилик и Момышулы. В открытии нового места отдыха принял участие аким города.

Фото: акимат Шымкента

На торжественной церемонии открытия собралось много горожан. Отметив, что в рамках празднования юбилея третьего мегаполиса уже сделано немало добрых дел, глава города поздравил жителей с открытием нового объекта.

Фото: акимат Шымкента

"По поручению главы государства в городе продолжается работа по созданию комфортной среды для населения. И вот один из новых объектов – новый сквер. Все это для вас и для ваших детей. Этот проект был построен на средства спонсоров. В Шымкенте осуществляются проекты, выгодные, создающие комфорт для населения. А наша цель – поддерживать и заботиться об общем имуществе", – сказал Габит Сыздыкбеков.

Фото: акимат Шымкента

Действительно, новое место отдыха привлекает внимание своим уникальным оформлением. В центре сквера стоит фигура, символизирующая мать в кимешеке, она выполнена в современном стиле. Вся фигура "Кимешекті ана" выполнена с любовью, в нее вложена душа мастера. Она создает впечатление, будто вокруг себя распространяет ласку, все добро мира.

Проект реализуется за счет спонсора.

Фото: акимат Шымкента

"Мы взяли на себя ответственность за создание этого сквера. Каждый метр его территории благоустроен по согласованию с жителями. Аллею мам мы хотели назвать в честь известного предпринимателя, мецената, внесшего большой вклад в процветание Шымкента Рашкуль Оспаналиевой, а также в честь всех матерей", – говорит Еркингуль Жалеловна.

Этот сквер, несомненно, станет любимым местом отдыха и прогулок как для взрослых, так и для детей.

Напомним, на территории города Шымкента имеется 10 парков, 44 сквера и аллеи, которые поддерживаются в надлежащем состоянии управлением развития городской комфортной среды. В ближайшее время завершится строительство еще одного сквера, который строится за счет спонсоров и скоро будет введен в эксплуатацию.