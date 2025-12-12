Откуда берется детская ложь и что на самом деле стоит за словами
Если прислушаться, детская ложь звучит совсем иначе, чем взрослая. В ней нет корыстных расчетов, выгоды или осторожности перед другим человеком или коллективом. Она похожа на попытку щеночка спрятаться за занавеской после съеденного ковра: лапы торчат, хвост видно, но внутри искреннее желание избежать неприятностей. Но родителей это, конечно, совсем не останавливает бить тревогу и пресекать такие моменты.
О том, откуда в детской жизни появляется ложь, как с ней обращаться и как не довести ситуацию до семейного апокалипсиса, нам рассказала кандидат психологических наук Жанат Биржанова.
"Дети начинают врать не всегда, и необязательно в раннем возрасте. Часто это сигнал о какой-то проблеме, но нередко связано просто с фантазией. Ребенок хочет что-то преувеличить или приукрасить. У него может не быть умысла соврать или скрыть правду, иногда это всего лишь игра воображения. Вообще, до шести-семи лет у ребенка гораздо активнее работает фантазия, чем намерение", – поясняет психолог.
Страх – первый и самый понятный двигатель детской неправды. Ребенок еще только учится справляться с последствиями, а потому ложь кажется ему волшебной кнопкой "отменить".
"Иногда дети действительно лгут просто потому, что очень боятся. Главная причина детского вранья, если ребенок сознательно пошел на обман, – это реакция родителей. И почти всегда это единственное, чего они боятся: наказания или чрезмерно эмоциональной, непредсказуемой реакции взрослых".Жанат Биржанова
Есть и другой важный момент, когда ребенок становится своеобразным "спасателем" для родителей. Он старается уберечь их от тревоги, фактически берет на себя роль взрослого.
"Это часто происходит в семьях, где есть злоупотребление алкоголем. Так называемые взрослые дети алкоголиков слишком рано взрослеют и начинают понимать, что нужно предотвращать любые неконтролируемые, нестабильные реакции родителей. И из-за того они тоже могут прибегать к вранью", – рассказывает психолог Жанат Биржанова.
Есть и другие мотивы, более поэтические. Дети лгут ради мечты. Они выдумывают, чтобы быть чуть сильнее, чуть смелее, чуть интереснее, но родителю нужно и важно прописывать стоп в такие моменты. Вранье всегда приводит к проблемам. Ребенок должен знать это с самого детства.
Как родителю отличить безобидную фантазию ребенка от намеренного искаженного рассказа или манипуляций?
Советы психолога
- При фантазировании нет страха
Ребенок рассказывает свободно, подробно, с увлечением. Его дыхание ровное, тело расслаблено, жесты естественные. Все невербальные реакции легкие и раскрепощенные.
- При намеренной лжи появляются зажимы
Тело становится напряженным, ребенок может прятать руки в карманы, часто или прерывисто дышать, есть ощущение, что дыхание спертое. Эти сигналы аналогичны тем, что проявляются у взрослых, когда они лгут: слова говорят одно, а тело – другое.
- Невербальные признаки требуют опыта
Такие сигналы легко распознает человек, который работает с людьми и знает, как выглядит телесное напряжение. Обычному родителю это может быть сложно, но вполне возможно, особенно если он хорошо знает эмоциональные реакции своего ребенка.
Главное – не разоблачить ложь, а почувствовать контакт. Важнее не определить, врет ребенок или нет, а понять, находится ли он с вами в эмоциональном контакте. Если контакта нет, ребенок будет склонен к вранью, потому что не доверяет. И вот это недоверие – гораздо более тревожный сигнал, чем сам факт лжи.
Прежде чем искать в детском вранье хитрость или манипуляцию, стоит прислушаться к тому, что скрывается между строк. Психолог объяснила нам, что чаще всего становятся источником вранья.
"Эмоциональные и семейные причины детского вранья чаще всего связаны со страхом: страхом наказания или бурной эмоциональной реакции родителей. Еще одна важная причина – не столько желание внимания, сколько стремление к защите и принятию, к ощущению базовой эмоциональной безопасности. Когда между ребенком и родителем возникает разрыв (прежде всего эмоциональный, глубинный), тогда и появляется ложь. Именно отсутствие контакта становится той почвой, на которой вранье начинает расти", – говорит психолог Жанат Биржанова.
Что делать, когда стало ясно, что ребенок врет
Когда родители ловят ребенка на лжи, их первая реакция часто бывает резкой: накричать, наказать, вспыхнуть от страха и злости. Это самая распространенная и самая ошибочная реакция.
"Правильнее всего попытаться вместе с ребенком разобраться в причине. Не устраивать допрос, а мягко порассуждать: что привело его к тому, что он решил соврать? О чем он тревожился? Чего на самом деле боялся? И важно не просто выслушать ответы, а принять их, дать себе и ребенку время на спокойный, возможно, длительный разговор, который может пройти в несколько этапов", – рекомендует психолог.
В этом диалоге должно быть много активного слушания. Это когда взрослый слышит чувства ребенка, сверяется с ними и озвучивает их вслух:
- "Ты испугался моей реакции?"
- "Ты тревожился, что я неправильно пойму?"
- "Ты боялся, что я снова поступлю жестко?"
Это помогает ребенку почувствовать безопасность и открытость.
"И взрослым важно взять на себя ответственность за свои собственные методы воспитания. Если родитель применяет силу или грубость, он должен понимать, что ребенок будет лгать, потому что пытается защититься. Ложь – естественный спутник страха", – резюмирует психолог.
Вранье – это не монстр под детской кроватью. Настоящий монстр – наш взрослый страх услышать неприглядную правду. Но если научиться дышать ровно и говорить спокойнее, дети перестанут прятаться под одеяло и выйдут к вам наконец-то без масок.