Откуда берется детская ложь и что на самом деле стоит за словами

Почему дети врут? Мы ожидаем от них кристальной честности, ведь их глаза еще не научились лукавить, а смех обманывать. Но однажды ребенок говорит: "Это не я!", стоя рядом с разбитой вазой, и мама слегка трещит по швам. Откуда в этой крохотной вселенной появляется ложь, выяснял Zakon.kz.

Если прислушаться, детская ложь звучит совсем иначе, чем взрослая. В ней нет корыстных расчетов, выгоды или осторожности перед другим человеком или коллективом. Она похожа на попытку щеночка спрятаться за занавеской после съеденного ковра: лапы торчат, хвост видно, но внутри искреннее желание избежать неприятностей. Но родителей это, конечно, совсем не останавливает бить тревогу и пресекать такие моменты.

О том, откуда в детской жизни появляется ложь, как с ней обращаться и как не довести ситуацию до семейного апокалипсиса, нам рассказала кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

"Дети начинают врать не всегда, и необязательно в раннем возрасте. Часто это сигнал о какой-то проблеме, но нередко связано просто с фантазией. Ребенок хочет что-то преувеличить или приукрасить. У него может не быть умысла соврать или скрыть правду, иногда это всего лишь игра воображения. Вообще, до шести-семи лет у ребенка гораздо активнее работает фантазия, чем намерение", – поясняет психолог.

Страх – первый и самый понятный двигатель детской неправды. Ребенок еще только учится справляться с последствиями, а потому ложь кажется ему волшебной кнопкой "отменить".

"Иногда дети действительно лгут просто потому, что очень боятся. Главная причина детского вранья, если ребенок сознательно пошел на обман, – это реакция родителей. И почти всегда это единственное, чего они боятся: наказания или чрезмерно эмоциональной, непредсказуемой реакции взрослых". Жанат Биржанова

Есть и другой важный момент, когда ребенок становится своеобразным "спасателем" для родителей. Он старается уберечь их от тревоги, фактически берет на себя роль взрослого.

"Это часто происходит в семьях, где есть злоупотребление алкоголем. Так называемые взрослые дети алкоголиков слишком рано взрослеют и начинают понимать, что нужно предотвращать любые неконтролируемые, нестабильные реакции родителей. И из-за того они тоже могут прибегать к вранью", – рассказывает психолог Жанат Биржанова.

Есть и другие мотивы, более поэтические. Дети лгут ради мечты. Они выдумывают, чтобы быть чуть сильнее, чуть смелее, чуть интереснее, но родителю нужно и важно прописывать стоп в такие моменты. Вранье всегда приводит к проблемам. Ребенок должен знать это с самого детства.

Как родителю отличить безобидную фантазию ребенка от намеренного искаженного рассказа или манипуляций?

Советы психолога

При фантазировании нет страха

Ребенок рассказывает свободно, подробно, с увлечением. Его дыхание ровное, тело расслаблено, жесты естественные. Все невербальные реакции легкие и раскрепощенные.

При намеренной лжи появляются зажимы

Тело становится напряженным, ребенок может прятать руки в карманы, часто или прерывисто дышать, есть ощущение, что дыхание спертое. Эти сигналы аналогичны тем, что проявляются у взрослых, когда они лгут: слова говорят одно, а тело – другое.

Невербальные признаки требуют опыта

Такие сигналы легко распознает человек, который работает с людьми и знает, как выглядит телесное напряжение. Обычному родителю это может быть сложно, но вполне возможно, особенно если он хорошо знает эмоциональные реакции своего ребенка.

Главное – не разоблачить ложь, а почувствовать контакт. Важнее не определить, врет ребенок или нет, а понять, находится ли он с вами в эмоциональном контакте. Если контакта нет, ребенок будет склонен к вранью, потому что не доверяет. И вот это недоверие – гораздо более тревожный сигнал, чем сам факт лжи.

Прежде чем искать в детском вранье хитрость или манипуляцию, стоит прислушаться к тому, что скрывается между строк. Психолог объяснила нам, что чаще всего становятся источником вранья.

"Эмоциональные и семейные причины детского вранья чаще всего связаны со страхом: страхом наказания или бурной эмоциональной реакции родителей. Еще одна важная причина – не столько желание внимания, сколько стремление к защите и принятию, к ощущению базовой эмоциональной безопасности. Когда между ребенком и родителем возникает разрыв (прежде всего эмоциональный, глубинный), тогда и появляется ложь. Именно отсутствие контакта становится той почвой, на которой вранье начинает расти", – говорит психолог Жанат Биржанова.

Что делать, когда стало ясно, что ребенок врет

Когда родители ловят ребенка на лжи, их первая реакция часто бывает резкой: накричать, наказать, вспыхнуть от страха и злости. Это самая распространенная и самая ошибочная реакция.

"Правильнее всего попытаться вместе с ребенком разобраться в причине. Не устраивать допрос, а мягко порассуждать: что привело его к тому, что он решил соврать? О чем он тревожился? Чего на самом деле боялся? И важно не просто выслушать ответы, а принять их, дать себе и ребенку время на спокойный, возможно, длительный разговор, который может пройти в несколько этапов", – рекомендует психолог.

В этом диалоге должно быть много активного слушания. Это когда взрослый слышит чувства ребенка, сверяется с ними и озвучивает их вслух:

"Ты испугался моей реакции?"

"Ты тревожился, что я неправильно пойму?"

"Ты боялся, что я снова поступлю жестко?"

Это помогает ребенку почувствовать безопасность и открытость.

"И взрослым важно взять на себя ответственность за свои собственные методы воспитания. Если родитель применяет силу или грубость, он должен понимать, что ребенок будет лгать, потому что пытается защититься. Ложь – естественный спутник страха", – резюмирует психолог.

Вранье – это не монстр под детской кроватью. Настоящий монстр – наш взрослый страх услышать неприглядную правду. Но если научиться дышать ровно и говорить спокойнее, дети перестанут прятаться под одеяло и выйдут к вам наконец-то без масок.