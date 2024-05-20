Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Паводки-2024: Бектенов поручил провести оценку в максимально сжатые сроки

Паводки-2024: Бектенов поручил провести оценку в максимально сжатые сроки, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 16:56 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства акцентировал внимание на темпах работы.

"Предстоит большой фронт работы в части оценки, возмещения ущерба, восстановления и строительства. На данном этапе мы видим динамику, но имеется отставание на стадии оценки ущерба. В условиях ЧС все процессы нужно ускорить. Необходимо оперативно перенаправить оценщиков из регионов, где подсчет ущерба уже завершен, в Атыраускую и другие области", – подчеркнул Олжас Бектенов и поручил провести качественную оценку в максимально сжатые сроки.

Акиматам на местах поручено оказать содействие прибывающим специалистам.

Также были заслушаны акимы пострадавших регионов и министры по курируемым направлениям.

Паводки-2024: Бектенов поручил провести оценку в максимально сжатые сроки, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 16:56

Фото: primeminister.kz

Пик паводков по стране пройден. Вместе с тем противопаводковые работы продолжаются в Атырауской области на фоне сохраняющегося критичного уровня воды в реке Жайык. В этой связи аким Атырауской области Серик Шапкенов доложил о ситуации в регионе, где продолжается реализация противопаводковых мероприятий. На всей протяженности берегоукрепительных дамб (более 520 км) организовано круглосуточное дежурство.

При этом в тех районах Атырауской области, где паводковая ситуация стабильна, активно работают комиссии по ликвидации последствий. Так, в Жылыойском районе 3730 обратившимся выплачено единовременное пособие в размере 100 МРП на общую сумму 1,3 млрд тенге. Комиссией принято 2727 заявлений, проведено техническое обследование 2671 дома и проведена оценка 2624 домов. Начато строительство 10 жилых домов, 14 жителей получили выплаты на ремонтно-восстановительные работы. Специалисты по оценке работают в круглосуточном режиме.

В регионах Казахстана, пострадавших от паводков, свыше 60 тыс. человек уже вернулись в свои дома. Жителям, которые находятся в эвакуационных пунктах, оказывается необходимая помощь местными исполнительными органами.

26 651 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге.

Акиматами на местах ведутся работы по обеспечению пострадавших качественным жильем. 239 семей получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ведется строительство 794 новых домов для пострадавших граждан. Кроме того, 891 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья. В целом в пострадавших регионах обследовано 11 137 жилых домов, по 7863 объектам проведена оценка.

Следует отметить, что объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 16:56
В Атырау уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку на 23 см
, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 16:56

Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана сообщили, что в озеро Балхаш продолжают направлять паводковую воду по трансграничной реке Или. Ранее уровень воды уже был увеличен на 15 см и на 1 апреля составлял 174 см. А на сегодня этот показатель увеличили еще на 8 см – до 182 см.

Читайте также

Дамбы срочно возводят на трассе Атырау – Индер из-за разлива реки Жайык
Дамбы срочно возводят на трассе Атырау – Индер из-за разлива реки Жайык
Как будут отапливать Астану в предстоящий сезон
Как будут отапливать Астану в предстоящий сезон, рассказал Женис Касымбек
Как будут выявлять педофилов и экстремистов на границе, рассказали в МВД Казахстана
Как будут выявлять педофилов и экстремистов на границе, рассказали в МВД Казахстана
Динара Халдарова
Олжас Бектенов Правительство РК Казахстан Бектенов Олжас Паводки-2024 2024 год Акимы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
гроза, дождь
Дождь, град и гроза ожидаются в мегаполисах Казахстана в ближайшие дни
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: