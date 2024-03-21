Токаев назвал ключевой фактор национальной безопасности Казахстана

В Алматы 21 марта 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева, сообщает Zakon.kz.

Даулет Сарсенбаев отчитался о текущей деятельности научного центра:

в 2023 году было закуплено оборудование на сумму 527 млн тенге для 11 из 16 сейсмостанций, расположенных на территории города;

благодаря программе целевого финансирования на 2021-2023 годы было открыто 25 пунктов наблюдения;

в рамках международного сотрудничества частично модернизировано 10 и открыто шесть новых станций.

Глава государства подчеркнул, что сейсмическая безопасность является ключевым фактором национальной безопасности страны, влияющим на состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей среды. Он указал на ряд вопросов, касающихся внедрения продвинутых систем раннего предупреждения и повышения квалификации сейсмологов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что на научный центр возлагаются важные задачи по разработке и применению научных методов прогнозирования землетрясений.

Президент указал на необходимость развивать научные исследования и использовать инновационные технологии в работе центра.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта 2024 года.

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