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События

Токаев поручил ускорить строительство атомных станций

Токаев поручил ускорить строительство атомных станций, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 19:18 Фото: pixabay
Президент Касым-Жомарт Токаев 8 января ознакомился с деятельностью Проектного офиса, который расположен в кампусе EXPO. В ходе этого мероприятия он дал правительству ряд важных поручений, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Акорде, подобные структуры, создаваемые при высших органах власти, функционируют в ряде стран. Так, в Великобритании действует Проектный офис премьер-министра (Prime Minister's Delivery Unit), в Малайзии – PEMANDU, в Объединенных Арабских Эмиратах – Офис акселерации.

"Проектный офис будет заниматься разработкой решений для качественного исполнения приоритетных задач, поставленных в посланиях Главы государства и Национальном плане развития Казахстана. Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе реализации таких стратегически важных проектов, как внедрение платформенных решений для повышения фискальной устойчивости, развитие Мангистауской области, формирование и развитие человеческого капитала", – говорится в сообщении.

Кроме того, министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сформировало межведомственные команды по таким направлениям, как транспорт и логистика, здравоохранение, образование и просвещение, энергетика, вода, промышленность и строительство, цифровое развитие, инновации и региональное развитие. Данный подход позволит сфокусироваться на ограниченном количестве задач в узкой сфере деятельности для обеспечения более качественных и быстрых результатов.

Ознакомившись с презентациями, президент отметил, что членам правительства следует сосредоточиться на решительных действиях в целях достижения существенных результатов в социально-экономическом развитии страны

"Перед нами стоят важные задачи. Самое главное – держать на особом контроле ход выполнения поручений, данных Главой государства. Основная цель этого центра – повышение эффективности реформ. Эту сферу будет координировать первый заместитель руководителя Администрации президента Дархан Сатыбалды. И министры, и акимы должны быть готовы принимать смелые решения. Ранее я ставил перед Правительством конкретные задачи. По вопросам социально-экономического развития страны оно должно самостоятельно принимать необходимые решения. Требую конкретных результатов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал министров и руководителей сфокусироваться на ряде задач.

"В настоящее время мы сосредоточены на крупных инфраструктурных проектах, цифровизации, искусственном интеллекте и ядерной энергетике. Это ключевые стратегические направления развития нашей страны. Правительство должно в обязательном порядке учитывать эти важные вопросы в работе", – подчеркнул он.

Глава государства отдельно остановился на перспективах развития атомной энергетики.

"По строительству атомных станций – надо ускоряться. Я уже сказал в интервью, что будем строить две большие станции, возможно, три. Мы должны превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой, страну, где функционирует искусственный интеллект и в полном объеме работает цифровизация", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о функционировании группы Французского агентства развития в Республике Казахстан". 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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