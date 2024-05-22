Защитную дамбу в Атырауской области восстановили, жители эвакуированы

Ночью 23 мая в селе Жалгансай Махамбетского района усиленными темпами проводились работы по восстановлению защитной дамбы, сообщает Zakon.kz.

По данным оперативного штаба по ЧС Атырауской области, в работах по восстановлению защитной дамбы задействованы сотрудники ДЧС, местные жители, волонтеры, военные и 35 единиц техники.

На месте происшествия находится аким Атырауской области Серик Шапкенов.

Фото: оперативный штаб Атырауской области

Эвакуация жителей села Жалгансай идет полным ходом. В экстренном порядке в эвакопункте средней школы им. Д. Туленова по состоянию на 02:30 расположились 99 человек, в том числе 63 ребенка. По состоянию на 04:00 число заблаговременно эвакуированных заметно прибавилось. Всего на этот час там размещены 154 человека, из них 96 – это дети.

Помимо этой школы местами эвакуации также определены:

средняя школа им. Е. Агелеуова;

детский сад "Нуршуак";

детский сад "Алтынай".

В результате сплоченности местных жителей и специалистов, а также их слаженных действий, поврежденная дамба в селе Жалгансай была восстановлена в 03:00. Ведется укрепление защитных валов.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ночью на реке Жайык прорвало дамбу.