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Защитную дамбу в Атырауской области восстановили, жители эвакуированы

Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 03:03 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 23 мая в селе Жалгансай Махамбетского района усиленными темпами проводились работы по восстановлению защитной дамбы, сообщает Zakon.kz.

По данным оперативного штаба по ЧС Атырауской области, в работах по восстановлению защитной дамбы задействованы сотрудники ДЧС, местные жители, волонтеры, военные и 35 единиц техники.

На месте происшествия находится аким Атырауской области Серик Шапкенов.

Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 03:03

Фото: оперативный штаб Атырауской области

Эвакуация жителей села Жалгансай идет полным ходом. В экстренном порядке в эвакопункте средней школы им. Д. Туленова по состоянию на 02:30 расположились 99 человек, в том числе 63 ребенка. По состоянию на 04:00 число заблаговременно эвакуированных заметно прибавилось. Всего на этот час там размещены 154 человека, из них 96 – это дети.

Помимо этой школы местами эвакуации также определены:

  • средняя школа им. Е. Агелеуова;
  • детский сад "Нуршуак";
  • детский сад "Алтынай".

В результате сплоченности местных жителей и специалистов, а также их слаженных действий, поврежденная дамба в селе Жалгансай была восстановлена в 03:00. Ведется укрепление защитных валов.

Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 03:03

Фото: пресс-служба МЧС РК

Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 03:03

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ночью на реке Жайык прорвало дамбу.

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