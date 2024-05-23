В Алматы до лета сохранится холодная погода

По данным синоптиков, два вторжения холодных антициклонов – причина похолодания в Алматы и области. В понедельник следует ожидать значительное понижение температуры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, ощутимое похолодание обусловлено холодным вторжением антициклона. Волны холодного воздуха пришли с Запада. Но следом идут воздушные массы с северо-западным вторжением антициклона.

"Данное похолодание обусловлено вторжением холодных воздушных масс с района Северной Европы. Холодный антициклон вторжения проследует по траектории с районов Северной Европы, через территорию европейской части России на Западный Казахстан, захватив всю территорию Алматинской области и Алматы", – отметил инженер-синоптик.

Основное понижение температуры воздуха в Алматы, возможно, будет в воскресенье или в понедельник – вторник.

Специалист добавил, что затем последует постепенное повышение дневной температуры, но летней погоды еще ждать не стоит.

Специалисты подготовили консультативный прогноз погоды по Алматинской области до конца месяца:

21 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

22 мая: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С.

23 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С.

24 мая: переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +21+23°С.

25 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +19+21°С.

26 мая: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С.

27 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

28 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

29 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

30-31 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

Ранее синоптики сообщили, что дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан.