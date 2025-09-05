В Алматы придут дожди и похолодание: погода на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным РГП "Казгидромет", после теплых выходных в южной столице на следующей неделе ожидаются осадки и понижение температуры воздуха.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 6 по 12 сентября, прогнозируются осадки с последующим похолоданием.

"В ближайшие три дня погода в Алматы будет без осадков. Ночью ожидается небольшое повышение температуры воздуха от 15 до 19 градусов тепла, а в дневные часы градусники покажут выше цифровой отметки в +31+33°. Но в последующие дни в связи со смещением в восточном направлении циклона, центр которого располагается чуть севернее Актюбинской области, и связанных с ним атмосферных фронтов в мегаполисе прогнозируется выпадение дождя". Даулет Кисебаев

Также специалист отметил, что в городе возможны грозы с порывистым ветром. Температура воздуха постепенно будет понижаться: ночью температурный фон снизится с +17+19 градусов до +11+13, а днем – с +29+31 градусов до +21+23.

6 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +31+33°C.

7 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +31+33°C.

8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +29+31°C.

9 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +27+29°C.

10 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +25+27°C.

11 сентября: переменная облачность, временами дождь. Днем гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8, временами порывы ветра будут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +23+25°C.

12 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +21+23°C.

