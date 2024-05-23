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Законодательство РК

22 тысячи иностранцев нелегально зарегистрировались в "резиновых квартирах" в РК

Генпрокурор, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 18:17 Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
На заседании коллегии Генеральной прокуратуры с участием руководителей центральных государственных органов рассмотрены актуальные вопросы противодействия нелегальной миграции, сообщает Zakon.kz.

Генпрокурор Берик Асылов подчеркнул, что в условиях увеличения миграционных потоков нужно не только контролировать, но и направлять миграцию, чтобы она способствовала экономическому и социальному развитию страны.

В мае текущего года главой государства подписан закон, вносящий поправки, направленные на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере миграции.

Данный закон расширил перечень оснований для запрета въезда лицам, причастным к экстремистским или террористическим организациям, имеющим рецидив преступлений, занимающим лидирующие позиции в организованных преступных группах, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также тяжкие или особо тяжкие преступления в Казахстане и переданным в страну своего гражданства на основании международных договоров.

Как отметили в Генпрокуратуре, нелегальная миграция увеличивает риски осложнения криминогенной обстановки и проникновения в страну радикальных, деструктивных и преступных элементов.

В ходе заседания прокуроры озвучили результаты проверок.

"В шести регионах (Жамбылская, Туркестанская, Северо-Казахстанская, Карагандинская области, города Алматы и Астана) прокуроры выявили каналы незаконной миграции и начали досудебные расследования. Например, в Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, включающей сотрудников ЦОНов, медицинских учреждений и так называемых "помогаек", которые за деньги подделывали трудовые договоры, медицинские справки и оформляли фиктивную регистрацию в жилье", – говорится в сообщении.

Между тем в Кордайском районе при координации прокуратуры Жамбылской области задержаны трое граждан Казахстана и Кыргызстана, которые организовали незаконное пересечение границы 20 пакистанцам.

Один из них обеспечивал мигрантов транспортом и жильем и уже осужден, дело в отношении двух других направлено в суд (гражданин М. осужден к лишению свободы, дело в отношении граждан А. и О. направлено в суд).


"Прокуроры выявили 22 тыс. иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам и в так называемых резиновых квартирах. В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек, включая иностранцев, хотя там проживала только одна семья. В Алматинской области выявлено 13 тыс. таких фактов", – рассказали прокуроры.

Всего по результатам проверок начато 42 досудебных расследования, связанных с подделкой документов, незаконным пересечением границы, неисполнением судебных актов и другими нарушениями.

В текущих реалиях эффективное управление миграционными процессами становится ключевым элементом для обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития страны.

В этой связи по итогам коллегии выработаны комплексные меры, предусматривающие укрепление инженерно-технической защищенности границ, модернизацию и интеграцию информационных систем, а также выработку мер реализации новых положений, предусмотренных законодательными поправками.

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