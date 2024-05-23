Стройотряды будут помогать при возведении домов для пострадавших от паводка в СКО

В СКО созданы строительные отряды, которые будут помогать при строительстве домов для пострадавших от паводка. С такой инициативой выступила партия "Ауыл", сообщает Zakon.kz.

23 мая председатель партии "Ауыл" Серик Егизбаев и аким СКО Гауез Нурмухамбетов встретились со стройотрядовцами.

"За этот летний трудовой семестр бойцы заработают порядка 450-500 тыс. тенге. Я считаю, это хороший довес к студенческому бюджету", – рассказал председатель республиканской партии "Ауыл" в Астане Серик Егизбаев.

Глава региона поблагодарил их за активное участие и подчеркнул важность данного движения. В составе стройотрядов будут студенты наших колледжей, которые специализируются на строительной сфере.

Фото: партия "Ауыл"

"В это непростое время глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев лично поддержал североказахстанцев, приехав и поручив оказать пострадавшим максимальную помощь, никого не оставляя в беде. Правительство, все государственные органы делают все возможное, чтобы вернуть людей к нормальной жизни. Сегодня в микрорайоне Солнечный-2 идет строительство 520 домов. Здесь очень важна будет помощь и рабочие руки стройотрядовцев. Нужно использовать все силы и средства, чтобы пострадавшие в кратчайшие сроки заехали в новые дома", – отметил Гауез Нурмухамбетов.

Фото: партия "Ауыл"

"Я студент колледжа ВСЭК. Учусь по специальности "техник-строитель". Пошел в спецотряды, потому что многие люди пострадали от паводка, я решил помочь. Мы группой пошли помогать строить новые дома. Мы набираемся опыта, учимся возводить дома. С детства я с родителями участвовал в строительстве разных построек. Мне это нравилось, я решил жизнь посвятить этому", – рассказал студент ВСЭК Данил Бладыко.

Фото: партия "Ауыл"

"‎Причина, по которой я сюда приехал, заключается в том, что я хочу помочь семьям, пострадавшим из-за паводка. Люди хотят жить в уютных и красивых домах. Я готов к работе. Кроме того, за свой труд я буду получать заработную плату"‎, – рассказал студент Уалихан Мухаммедамин.

Фото: партия "Ауыл"

По области проводится большая работа по строительству и восстановлению инфраструктуры. Мехбригады районов ремонтируют дома в пострадавших микрорайонах и селах. Для пострадавших жителей приобретаются квартиры.