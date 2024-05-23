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Молодежные стройотряды возродили в Казахстане

Молодежные стройотряды возродили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 16:54 Фото: партия Ауыл
В Северо-Казахстанской области создали молодежные студенческие строительные отряды. Они помогают пострадавшим от паводков в восстановлении и строительстве домов, сообщает Zakon.kz.

Во время торжественного шествия стройотрядов в Петропавловске депутат Мажилиса Серик Егизбаев сказал:

"Наш президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального Курултая этого года отметил что "Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех" – это неотделимые друг от друга понятия, имеющие ключевое значение для построения прогрессивного государства. При этом, особое внимание должно быть уделено воспитанию детей и молодежи, привитию им этих ценностей". Впервые со времени обретения страной суверенитета были созданы молодежные строительные отряды. Думаю, что проект станет для молодого поколения путевкой в новую жизнь. Наша молодежь в течение трех месяцев будут проводить строительные и ремонтные работы в поселке Солнечный-2. Времени очень мало, а работы очень много. Поэтому желаем нашим детям удачи!"
Молодежные стройотряды возродили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 16:54

Фото: партия Ауыл

Он также добавил, что, помогая пострадавшим соотечественникам восстановиться после наводнения, студенты получат возможность зарабатывать во время летних каникул.

Аналогичная работа по созданию стройотрядов будет продолжена в других регионах. Карагандинская молодежь уже выразила готовность оказать помощь пострадавшим.

Молодежные стройотряды возродили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 16:54

Фото: партия Ауыл

На торжественном мероприятии командир студенческого отряда 1975-1985 годов Владимир Андреев вручил строительный мастерок командиру молодежного стройотряда "Ауыл жастары" Санжару Темирбаю.

Строительный отряд "Ауыл жастары" насчитывает 40 человек. Еще 40 студентов находятся в резерве. Он будет задействован в восстановительных и строительных работах.

В настоящее время в поселке Солнечный-2 строят более 500 домов для пострадавших от наводнения.

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