Грозы и сильный ветер: погода в Алматы на неделю

В южной столице ожидается неустойчивая погода. По данным синоптиков, в течение семи дней будут наблюдаться дожди с грозами и сильный ветер. К концу недели осадки наконец прекратятся, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в городе пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Осадки стихнут к концу следующей недели.

Прогноз погоды по городу Алматы на 6 – 12 июля 2024 г.

6 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь. Временами гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +27+29°C.

7 июля: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +28+30°C.

8 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +26+28°C.

9 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +28+30°C.

10 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.

11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.

12 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +30+32°C.

Алматинцев ранее предупредили о резкой смене погоды, сообщив, что в мегаполисе ожидаются сильные осадки и подъем уровня воды в реках.

