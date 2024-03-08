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Дождь, снег и похолодание: погода в Алматы на неделю

идет снег, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 16:19 Фото: pixabay
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", алматинцев ждут осадки, по ночам морозы и снижение температуры воздуха в течение этого периода почти на 10 градусов.

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал о погоде в городе с 9 по 15 марта. Специалисты Гидрометцентра прогнозируют, что в южной столице ожидаются осадки и ночные морозы. В ночь на среду в городе резко похолодает. Дневная температура до конца недели не будет превышать 5 градусов тепла.

9 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +12+14°С.

10 марта: переменная облачность, днем временами дождь. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

11 марта: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +10+12°С.

12 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +10+12°С.

13 марта: облачно, осадки, ночью временами сильные (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем 0,+2°С.

14 марта: переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0,+2°С.

15 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

Ранее синоптики выпустил штормовое предупреждение на 8-10 марта в 12 областях республики и Астане.

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