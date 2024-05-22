В предгорье Алматы сносят этаж клубного дома

В Алматы продолжается борьба с незаконной застройкой. Сегодня, 22 мая 2024 года, стартовал демонтаж третьего этажа в жилом комплексе Pine Hill в мкр. Ерменсай (переулок 7, участок 8/1), сообщает Zakon.kz.

По данным Управления градостроительного контроля города, заказчик (физлицо) получил разрешительные документы на строительство двухэтажного дома, однако выстроил дополнительный этаж. Это было выявлено в ходе внеплановой проверки.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В результате в отношении собственника приняты административные меры по ст.316ч.1, 462ч.3 КоАП РК. По итогам судебных разбирательств по иску Управления 15 июня 2022 года Алматинским городским судом вынесено решение о сносе третьего этажа". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Демонтаж этажа объекта начат 24 мая 2024 года с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

Стоит отметить, что работы ведутся вручную во избежание повреждений нижних этажей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве также обратились к строительным компаниям.

"Призываем собственников земельных участков и строительные компании не допускать нарушений закона об архитектурной и градостроительной деятельности РК и Правил организации застройки, и начинать строительство только на законных основаниях. В противном случае грозит ответственность в рамках законодательства с рассмотрением дел в судебных инстанциях и высокой вероятностью последующего сноса". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

20 мая 2024 года в Алматы по решению суда начали сносить незаконный строительный объект. Как оказалось, строящееся здание площадью более 1350 кв. метров в мкр. Шугыла (уч. 110) признано незаконным. Подробнее можно прочитать тут.