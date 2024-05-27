В Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение
Фото: wikimedia
27 мая в 11 часов 12 минут 34 секунды сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зарегистрировала землетрясение в ВКО, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 986 км на северо-восток от города Алматы.
Энергетический класс землетрясения – 9,6.
Магнитуда MPV – 4,4.
Координаты эпицентра – 50.70° с. ш. 83.81° в. д.
Глубина – 5 км.
Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.
Ранее спасатели напомнили о правилах поведения при землетрясении.
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