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В Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение

В Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 12:07 Фото: wikimedia
27 мая в 11 часов 12 минут 34 секунды сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зарегистрировала землетрясение в ВКО, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 986 км на северо-восток от города Алматы.

Энергетический класс землетрясения – 9,6.

Магнитуда MPV  4,4.

Координаты эпицентра – 50.70° с. ш. 83.81° в. д.

Глубина – 5 км.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.

Ранее спасатели напомнили о правилах поведения при землетрясении.

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