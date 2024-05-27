В Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение

Фото: wikimedia

27 мая в 11 часов 12 минут 34 секунды сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зарегистрировала землетрясение в ВКО, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: