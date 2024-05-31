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Сотрудники КТЖ лишились свободы за хищение 159 млн тенге

Сотрудники КТЖ лишились свободы за хищение 159 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 09:39 Фото: Zakon.kz
Осуждены руководители военизированной железнодорожной охраны КТЖ. Об этом 31 мая 2024 года рассказали в Антикоре, сообщает Zakon.kz.

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении генерального директора ТОО "Военизированная железнодорожная охрана" Наханова Б., его заместителя Мукатаевой А. и менеджера Сидикова Р.

"Приговором суда Наханову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Этим же приговором Мукатаева и Сидиков осуждены к семи годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

"Они признаны виновными в хищении денежных средств на сумму 159,4 млн тенге, выделенных на закуп оборудования видеонаблюдения. Также Наханов осужден за злоупотребление должностными полномочиями путем формального трудоустройства лица в качестве водителя военизированной железнодорожной охраны".Пресс-служба Антикора

Приговор в законную силу не вступил.

"Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в Антикоре.

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Ранее в Антикоре рассказали, что в мае 2024 года в разных регионах страны осудили руководителей органов внутренних дел.

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