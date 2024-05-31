Сотрудники КТЖ лишились свободы за хищение 159 млн тенге
Фото: Zakon.kz
Осуждены руководители военизированной железнодорожной охраны КТЖ. Об этом 31 мая 2024 года рассказали в Антикоре, сообщает Zakon.kz.
Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении генерального директора ТОО "Военизированная железнодорожная охрана" Наханова Б., его заместителя Мукатаевой А. и менеджера Сидикова Р.
"Приговором суда Наханову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Этим же приговором Мукатаева и Сидиков осуждены к семи годам лишения свободы", – говорится в сообщении.
Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
"Они признаны виновными в хищении денежных средств на сумму 159,4 млн тенге, выделенных на закуп оборудования видеонаблюдения. Также Наханов осужден за злоупотребление должностными полномочиями путем формального трудоустройства лица в качестве водителя военизированной железнодорожной охраны".Пресс-служба Антикора
Приговор в законную силу не вступил.
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