Чиновники "попилили" 101 млн тенге из бюджета в Алматинской области

В Алматинской области осуждены трое госслужащих за хищение выделенных на социальное жилье 101 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры региона, 55 жилых домов на общую сумму свыше 596 млн тенге были закуплены для социально уязвимых граждан в рамках государственных закупок за 2019-2024 годы.

При этом анализ выявил схему завышения стоимости жилья с последующим обналичиванием и распределением бюджетных средств между ее участниками.

"В ходе досудебного расследования установлен ущерб государству в размере 101,4 млн тенге. Приговором суда трое фигурантов признаны виновными по статье 189 УК РК и осуждены к 7-8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать соответствующие должности", – сообщили в надзорном органе 2 октября 2026 года.

Приговор не вступил в законную силу.

В прокуратуре Алматинской области ранее рассказали о возврате государству мусорного полигона в городе Алатау, управляла которым компания бывшего и осужденного акима Илийского района Карасаева.