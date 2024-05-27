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Законодательство РК

Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности Минэнерго

Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности Минэнерго, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 17:45 Фото: unsplash
Министерство энергетики Казахстана затягивало согласование проекта инвестору. Об этом нарушении стало известно из заявления Генеральной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства за 27 мая сказано, что при совместной работе Генпрокуратуры и АО "НК "Kazakh Invest" (Task Force) выявлена проблема отечественного инвестора, реализующего проект по строительству газохимического комплекса по производству метанола в Западно-Казахстанской области.

"В частности, Министерство энергетики в нарушение требований закона (вместо 15 рабочих дней) затянуло сроки создания комиссии по проведению переговоров по проекту соглашения об инвестициях до 60 дней".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Примечательно, что за допущенные нарушения директор Департамента Министерства энергетики привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года прокуратура Улытауской области отменила 12 государственных закупок на общую сумму 3,7 млрд тенге. Местные исполнительные органы при объявлении конкурсов не проводили соответствующих экспертиз. Проектно-сметная документация отсутствовала, предъявлялись неправомерные требования, ухудшающие положение потенциальных поставщиков.

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