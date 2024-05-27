Более 50 грузовых авто зарегистрировали в Кокшетау по подложным документам

В Кокшетау директор ТОО совместно с бывшим инспектором полиции с декабря 2020 года по январь 2022 года организовали системную регистрацию ввезенных из-за рубежа транспортных средств, не оплачивая положенные сборы и платежи государству, сообщает Zakon.kz.

В результате их деятельности незаконно было зарегистрировано 55 грузовиков.

По информации Кокшетауского городского суда, директор ТОО собирала пакет документов, изготавливала поддельные платежные поручения, сдавала в СпецЦОН и при содействии сотрудника полиции получала техпаспорта и госномера на транспортные средства, затем выдавала их владельцам.

В свою очередь инспектор полиции, используя служебное положение, обеспечивал беспрепятственное утверждение заявок по подложным платежным поручениям и сведениям, позволяющих скрыть факт оплаты. От каждой незаконной регистрации он получал от 50 тыс. до 100 тыс. тенге.

В результате предпринимательница причинила ущерб государству в крупном размере, путем обмана, в группе лиц по сговору (ст. 195 ч. 4 п. 2 УК), неоднократно изготовляла и сбывала поддельные платежные и расчетные документы (ст. 232 ч. 2 УК). Сотрудник полиции неоднократно, в группе лиц по сговору, с использованием служебного положения, путем обмана причинил ущерб в крупном размере (ст. 195 ч. 4 п. 2 УК).

"При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство у К. – наличие малолетнего ребенка, и отягчающее обстоятельство – совершение правонарушения будучи сотрудником правоохранительного органа с использованием служебного положения", – говорится в сообщении суда.

Также суд учел активную роль главы ТОО в преступной деятельности, совершение тяжкого преступления и невозмещение материального ущерба.

Сумма материального ущерба, не поступившего в местный бюджет, составила около 380 млн тенге.

Приговором суда предпринимательнице назначено пять лет, бывшему инспектору полиции – два года шесть месяцев лишения свободы, с лишением каждого права занимать руководящие должности сроком на три года. Материальный ущерб взыскан солидарно с осужденных в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес прокуратуры области, указав на необходимость проведения проверки на наличие признаков состава уголовного правонарушения со стороны должностных лиц государственной корпорации "Правительство для граждан" города Кокшетау, а также на ненадлежащее осуществление надзора на стадии досудебного расследования дела.



