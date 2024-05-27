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Законодательство РК

Спасатели показали, как круглые сутки ликвидируют последствия паводка в Кульсары

откачка воды в Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 00:37 Фото: скриншот видео
В городе Кульсары Жылыойского района круглосуточно ведутся аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий паводка, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, ведется работа по откачке паводковых вод.

"За сутки откачано более 34 тыс. кубометров паводковых вод. Всего за весь период откачано более 6,3 млн кубометров талой воды", – отмечается в сообщении.

Военнослужащие воинских частей продолжают дезинфекцию домов и улиц.

Ранее сообщалось, что 27 мая завершены аварийно-спасательные работы по откачке паводковых вод, которые прорвали дамбу на въездной автодороге села Жалгансай.

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Елена Беляева
МЧС РК Атырауская область Кульсары Паводки-2024 2024 год
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