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Законодательство РК

Прорыв дамбы в Атырауской области: плотина полностью восстановлена

прорыв воды, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 21:46 Фото: скриншот видео
27 мая завершены аварийно-спасательные работы по откачке паводковых вод, которые прорвали дамбу на въездной автодороге села Жалгансай, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 22 мая. В результате вода распространилась в сторону населенного пункта. Омываемая водой плотина была полностью восстановлена.

В итоге, по информации пресс-службы МЧС РК, всего спасатели откачали 527 332 кубометра воды.

"Проведены работы по берегоукреплению протяженностью в 7 км. В настоящее время продолжаются работы по дополнительному укреплению дамбы".Пресс-служба МЧС РК


Ранее сообщалось, что в Махамбетском районе Атырауской области 23 мая началась полная эвакуация населения, включена сирена в связи с тем, что на реке Жайык прорвало дамбу.

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Елена Беляева
МЧС РК Атырауская область Паводки-2024 2024 год
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