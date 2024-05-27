Прорыв дамбы в Атырауской области: плотина полностью восстановлена

27 мая завершены аварийно-спасательные работы по откачке паводковых вод, которые прорвали дамбу на въездной автодороге села Жалгансай, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 22 мая. В результате вода распространилась в сторону населенного пункта. Омываемая водой плотина была полностью восстановлена.

В итоге, по информации пресс-службы МЧС РК, всего спасатели откачали 527 332 кубометра воды.

"Проведены работы по берегоукреплению протяженностью в 7 км. В настоящее время продолжаются работы по дополнительному укреплению дамбы". Пресс-служба МЧС РК





Ранее сообщалось, что в Махамбетском районе Атырауской области 23 мая началась полная эвакуация населения, включена сирена в связи с тем, что на реке Жайык прорвало дамбу.