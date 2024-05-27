Прорыв дамбы в Атырауской области: плотина полностью восстановлена
Фото: скриншот видео
27 мая завершены аварийно-спасательные работы по откачке паводковых вод, которые прорвали дамбу на въездной автодороге села Жалгансай, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 22 мая. В результате вода распространилась в сторону населенного пункта. Омываемая водой плотина была полностью восстановлена.
В итоге, по информации пресс-службы МЧС РК, всего спасатели откачали 527 332 кубометра воды.
"Проведены работы по берегоукреплению протяженностью в 7 км. В настоящее время продолжаются работы по дополнительному укреплению дамбы".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что в Махамбетском районе Атырауской области 23 мая началась полная эвакуация населения, включена сирена в связи с тем, что на реке Жайык прорвало дамбу.
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